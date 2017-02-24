Источники издания - бывшие и нынешние сотрудники администрации США - утверждают, что в Белом доме сомневаются в эффективности СПЧ в целом, а также в необходимости пребывания США в органе, в котором есть представители государств с жестким правящим режимом. При этом в администрации не обсуждают немедленный выход из СПЧ, следующая сессия которого открывается уже в понедельник. Окончательное решение о членстве в Совете будет зависеть, как отмечает Politico, от президента США Дональда Трампа, госсекретаря Рекса Тиллерсона, а также от постпреда США при ООН Никки Хейли.

Во время недавней встречи с подчиненными, отмечает газета, глава Госдепартамента выразил сомнения по поводу пребывания США в СПЧ. При этом Трамп выступает с поддержкой политики Израиля, действия которого обычно осуждает СПЧ, подчеркивает Politico.

Однако, указывает издание, возможность выхода США из такого органа должна встревожить международных правозащитников.

47 государств

СПЧ был создан в 2006 году на основе Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. Как указывают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, Совет отвечает "за содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, а также подготовку соответствующих рекомендаций".

В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов ГА ООН путем прямого тайного голосования. Наибольшее представительство в СПЧ отведено странам Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - по 13 мест, латиноамериканские и карибские государства делегируют в совет восемь стран, западноевропейские - семь, восточноевропейские - шесть.

В октябре прошлого года Россия не смогла добиться переизбрания в СПЧ. Всего тогда были избраны 14 членов Совета на трехлетний срок, начинающийся 1 января. В Совет от африканской группы прошли Руанда, Тунис, Египет и ЮАР; от стран АТР - Китай, Ирак, Саудовская Аравия и Япония, от латиноамериканских государств - Бразилия и Куба. От группы западноевропейских и других стран в СПЧ были избраны Великобритания и США.