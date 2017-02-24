Свет в конце тоннеля для эстонских судовых охранников может забрезжить совсем скоро

Вестник государственных актов Riigi Teataja обнародовал текст Закона о ратификации соглашения 25 февраля и этот закон вступает в силу в воскресенье, 26 февраля. После того, как закон был обнародован, Министерство иностранных дел Эстонии может направить индийской стороне соответствующую ноту.

Поскольку соглашение вступает в силу с первого дня месяца, следующего после оповещения последнего участника соглашения о завершении внутригосударственного делопроизводства по нему, завершение соответствующего процесса в Эстонии было важной предпосылкой для того, чтобы соглашение вступило в силу с 1 марта.

По имеющимся у BNS данным, Министерство иностранных дел готово уже в предстоящий понедельник, 27 февраля, вручить индийской стороне ноту, что и будет означать вступление соглашения в силу. Индия данное соглашение уже ратифицировала и 12 января известила Эстонию нотой о том, что она готова к вступлению соглашения в силу. Об этом МИД сообщил BNS на этой неделе.

15 ноября прошлого года Эстония и Индия подписали договор об обмене осужденными. Договор может позволить доставить домой осужденных в Индии судовых охранников из Эстонии, но его нельзя будет применить, прежде чем вступит в силу приговор, а для этого им придется отказаться от его обжалования.