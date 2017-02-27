ЕС продлил на год санкции в отношении Беларуси

Как говорится в заявлении ЕС, "реальные шаги Минска, направленные на уважение основных свобод, верховенства закона и соблюдение прав человека, будут основным ориентиром для будущей политики ЕС в отношении Беларуси".

В феврале прошлого года Евросоюз снял санкций со 170 чиновников Белоруссии, в том числе с президента страны Александра Лукашенко, и трех белорусских компаний, пишет DW.com.

Как отметил агентству AFP, дипломатический источник в Брюсселе, Лукашенко активно содействовал усилиям ЕС по преодолению украинского кризиса, организовав в Минске переговоры. При этом он сообщил, что большинство стран ЕС считают правильным сохранение оставшихся санкций, чтобы таким образом следить за ситуацией с правами человека в Беларуси.

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, комментируя санкции: "Мы изначально исходим из того, что санкции несправедливы и контрпродуктивны. Продление оставшихся ограничений в отношении нашей страны в виде оружейного эмбарго и санкций против четырех физических лиц на очередной год не соответствует духу развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Европейским cоюзом".