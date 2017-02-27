Из трубы с горячей водой течет холодная, а перерасчет не делают

Наша читательница Юлия, которая, если вы помните, не может договориться с хозяйкой своей съемной квартиры об уплате взносов в ремонтный фонд квартирного товарищества, спрашивает:

«Кранами горячей подачи воды мы пользуемся очень часто, и каждый раз сначала идет холодная вода, и только спустя какое-время начинает идти горячая. Я замерила, получилось около двух литров. Это происходит и в кухне, и в ванной комнате. Я звонила председателю, спрашивала, как решить этот вопрос – ведь по сути мы переплачиваем за горячую воду! Так как часть воды подается холодной, то и оплата должна идти частично по тарифу холодного водоснабжения, и должен делаться перерасчет. Председатель отнекивается и приводит доводы, которые больше похожи на отговорки, чем на объяснения, и заниматься этим отказывается, хозяйка тоже этим заниматься не хочет. Как решается законно такая проблема? Подскажите. Спасибо».

Отвечает руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари:

К сожалению, я не вижу решения проблемы. В трубах горячая вода остывает, когда ею активно не пользуются, вот и приходится ждать, пока остывшая вода стечет. В этом нет вины ни наймодателя, ни квартирного товарищества, ни поставщика услуг.