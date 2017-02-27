Американский исследовательский центр: расширение прав русскоязычных в Эстонии уменьшит влияние Москвы

Однако если обе страны хотят добиться более сплоченного общества и увеличить устойчивость против гибридных атак и российской пропаганды, они должны расширить права русскоговорящих жителей, говорится в сообщении «Гибридная война в Балтии: угрозы и потенциальные ответы», подготовленного центром исследований «RAND» по заказу армии США, и которое является частью обширной исследовательской кампании по развитию стратегий воздушных сил США, пишет rus.tvnet.lv.

Исследование проводилось в 2015 году, но опубликовано только в этом.

Альянсу было бы сложно отразить масштабный военный удар против стран Балтии, однако возможность нападения со стороны России маловероятна. Правда, это не означает, что НАТО необходимо заниматься только вопросами конвенциальной военной деятельности и политики воздержания.

Конфликт может возникнуть и из-за случайности, следуя за похожими событиями, как это было в 2015 году, когда Турция сбила самолет России, подчеркнуто в исследовании RAND. Россия может также значительно усилить свою пропаганду среди русскоязычных.

В результате, без эффективного послания со стороны НАТО, русскоговорящие меньшинства в странах Балтии могут поверить посланию Кремля относительно планов альянса в Прибалтике.

Поэтому интеграция русскоязычных является одним из способов сократить эти риски и создать более сплоченное общество в Латвии и Эстонии.

Способствовать интеграции можно, увеличив политические права русскоговорящих, особенно в вопросах связанных с гражданством и официальным признанием русского языка. «Более обширное признание русского языка, увеличенное финансирование образования на русском языке и гражданство мигрантам советской эпохи, значительно уменьшило бы влияние Москвы и разрушило бы утверждение, что в Балтии русскоговорящих не ждут», - говорится в исследовании.

Однако и в Латвии, и в Эстонии по-прежнему существует мнение, что дальнейшие компромиссы с русскоговорящими, которые представляют собой наследство оккупации, может угрожать существованию обоих государств и любое давление Европейского союза, относительно русскоязычной части общества, скорее всего, будет бессмысленным и даже непродуктивным.

В документе также признается, что страны Балтии уже достигли значительного прогресса, интегрируя русскоговорящую часть общества, а также принимая тех людей, которые выучили эстонский или латышский язык и лояльны своей стране. Наилучшая ситуация интеграции русскоязычных наблюдается в Латвии – треть заключаемых браков являются межэтническими, а 15% служащих в Национальных вооруженных силах являются русскоговорящими.

До сих пор пророссийские организации как в Эстонии, так и в Латвии в основном боролись за большие права использования языка, а также занимались «антифашистской риторикой».

Так, например, проводя интервью с жителями Нарвы, авторы исследования пришли к выводу, что у них нет особого желания отделиться от Эстонии или присоединиться к России. Условия жизни в близлежащем Ивангороде уменьшают это желание еще больше. Это заставляет усомниться в возможности, что России может удастся создать в странах Балтии украинский сценарий, потому что у агентов кремля не было бы достаточной поддержки среди местных жителей.

Вторая область, в которой внимание Запада может обеспечить хорошие результаты – это стратегическая коммуникация, например, создание СМИ на русском языке. Но сначала необходимо изучить, какие именно социально-экономические и политические опасения правят в русскоязычной среде.

В краткосрочной перспективе поддержка правительств Эстонии и Латвии телевидения на русском языке могла бы стать хорошим решением, которое в долгосрочной перспективе, при поддержке Запада, могло бы стать объективной и конкурентоспособной альтернативой СМИ, контролируемым Кремлем.

В исследовании был сделан вывод, что США и НАТО необходимо укрепить кампании стратегической коммуникации и поддержать в странах Балтии вещающие на русском языке СМИ. НАТО стоит также избегать размещения сил на тех территориях стран Балтии, где проживает большинство русскоязычных жителей, а также стоит воздержаться от действий, которые можно интерпретировать как попытку осуществления смены режима в России.