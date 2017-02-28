Сестер: Эстония достигла самого высокого уровня экономики после восстановления независимости

"Если посмотреть данные, то уровень объема нашей экономики является самым высоким за все время. В то же время перспективы экономического роста у Эстонии по-прежнему имеются", - сказал во вторник Сестер.

В конце прошлого года экономический рост ускорился до 2,7 процента, а объем экономики превысил тот высокий уровень, что был достигнут в 2008 году.

"Быстрый экономический рост и продолжающийся рост объема экономики означает крупнейшие возможности повысить благосостояние и чувство защищенности населения, - сказал Сестер. - Одной из целей правящей коалиции является ускоренный рост экономики, чтобы достичь этой цели, планируется вносить новые стратегические инвестиции и изменения в налоговом законодательстве. Это окажет поддержку конкурентоспособности нашего государства и экономики, а также росту доходов людей".

По словам Сестера, экономический рост обеспечивается доблестной работой всех людей в Эстонии. "Это даст нам всем основание ощутить радость и испытывать гордость за свободное Эстонское государство", - сказал министр.

ВВП Эстонии вырос в прошлом году по сравнению с 2015 годом на 1,6 процента, в текущих ценах ВВП в прошлом году 20,9 млрд евро. Рост экономики в четвертом квартале года по сравнению с тем же периодом 2015 года составил 2,7 процента.