Обозреватель в пух и прах раскритиковал новую Nokia

Теперь, через 17 лет после изобретения этого лозунга, Nokia сообщила о новости, заставившейся задуматься маркетологов по всему миру: «Культовый телефон Nokia 3310 возвращается!»

И вдруг все перестали говорить о последнем слове техники, о процессорах, о отполированных корпусах, и о мощности аккумулятора. СМИ и эксперты говорят теперь только об устройстве, которое по своим характеристикам, будем честными, полный мусор.

Устройства оснащено камерой, с разрешением всего в два мегапикселя. Сегодня нужно очень постараться, чтобы произвести нечто настолько плохое. Выяснилось также, что где-то еще производят экраны, которые не являются сенсорными. Поблагодарить Nokia нужно и за то, что вспомнили такую сеть передачи данных, как 2,5 G.

Ни какого вам Facebook, Snapchat, разумного просмотра сайтов или чтения электронных писем. Сегодня так людей не объединяют. Но для кого это? Зачем? Как такой маркетинговый ход вообще удалось «продавить»?

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