Молодежь подралась c тремя взрослыми в торговом центре Solaris

Инцидент произошел на нулевом этаже торгового центра. По словам руководителя по коммуникациям Реймо Рая, между тремя мужчинами и молодежной компанией, состоящей из четырех или пяти человек, произошла потасовка, на которую сразу же отреагировали три охранника. Чтобы разнять драчунов, охранникам пришлось применить физическую силу. В отношении одного человека был также применен специальный газ.

На место происшествия вызвали полицию и скорую, в помощи последних никто не нуждался. Также полицейские никого не забрали в участок. Дело не было возбуждено, так как ни один пострадавший не обратился с этой целью в полицию.