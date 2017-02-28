Туристам предоставят возможность брать одежду напрокат

Dress n' Go — сервис по аренде предметов одежды, ориентированный на путешественников. Команда проекта хочет избавить туристов от длительных сборов, предоставив им возможность взять одежду напрокат — там, куда они прилетят, передает "Моя Планета" со ссылкой на vc.ru.

Сдавать свои вещи в аренду смогут любые жители городов, в которых заработает Dress n' Go. Они помогут путешественникам выбрать одежду по погоде и самостоятельно доставят выбранные вещи арендатору.

Сервис пока не запущен, но на сайте проекта можно зарегистрироваться для участия в бета-тестировании приложения. Поначалу Dress n' Go будет работать только в городах США.