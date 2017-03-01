Все погибшие в этом году при пожарах люди были в алкогольном опьянении

В феврале в пожарах погибли три человека, двое из них — в результате одного происшествия. За тот же период прошлого года в пожарах погибли 12 человек, сообщил BNS спасательный департамент.

Два человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего от курения в постели, а один — от пожара, вспыхнувшего из-за пользования неисправным обогревателем. Причину пожара, в котором погибли два человека, не удалось установить.

Основными причинами пожаров за тот же период прошлого года были курение и неосторожное пользование отопительными устройствами.

Ни в одном жилом помещении, где вспыхнули завершившиеся человеческими смертями пожары, не были установлены дымовые датчики. За исключением одного человека все погибшие были мужчинами пенсионного возраста. По предварительным данным, все погибшие в момент начала пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.