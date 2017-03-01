Криминальные группировки квартирных мошенников адаптируются к любой системе, и государство не должно упрощать им жизнь, цитирует News.ners.ru статью Екатерины Сажневой в «Московском комсомольце».

Всего лишь два месяца назад, с 1 января 2017 года, выдача свидетельств как таковых была официально прекращена. Вместо нее заинтересованным российским гражданам предлагается получить некую электронную выписку из интернета, распечатанную на обычном, незащищенном листе бумаги.

В наш век компьютерной грамоты подделать такое свидетельство - раз плюнуть, чем и воспользовались черные риэлторы. И за два месяца действия нового закона обеспокоенные пенсионеры буквально завалили государственные органы просьбами вернуть все назад.

Пострадавших от мошенников стариков только по Москве - десятки тысяч. Поэтому вернуть все на круги своя и снова выдавать собственникам не филькины грамоты из электронной почты, а красивые бумаги с гербовыми печатями - задача Нижней Палаты российского парламента в самом ближайшем будущем. Правда, непонятно, зачем предыдущий закон вообще был принят и почему его последствия оказались совершенно не просчитанными.

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