Галерея. Водители автобусов возмущены: ради гамбургера нам перекрывают движение

В редакцию портала Rus.Postimees позвонил измученный водитель таллиннского автобуса: «Сил больше нет от того, что происходит на остановке «Паэкааре» в Ласнамяэ. Дело в том, что на этой остановке работает киоск кавказской кухни – шаурма, гамбургеры, и все такое. Киоск пользуется бешеной популярностью. К нему не только приходят, но и приезжают».

По словам водителя, за владельцев киоска можно было бы и порадоваться – бизнес процветает, люди счастливы. Однако именно из-за него автобусы не могут или подъехать к остановке, или выехать с нее. «Через дорогу есть специальные парковочные места, но многие покупатели не хотят пройти эти десять метров, а бросают свои машины прямо в предназначенном для автобуса кармане. Если машина одна и автобус один, то удается как-то разъехаться, а если их много и нас подошло сразу несколько, начинается настоящая война».

Автобусы или не помещаются в кармане, или не могут из него вырулить. Потери времени порой составляют и пять, и больше минут. Автомобилист ждет свой гамбургер, автобусы и пассажиры ждут автомобилиста.

«Мы жаловались и в МуПо, и нашему руководству. На остановке установили знак, запрещающий парковаться, только, кто на него смотрит, если однажды я даже видел на этом месте патрульную полицейскую машину и двух сотрудников, которые тоже бегали за гамбургерами (об этой ситуации было сразу сообщено, куда следует, и полиция сама разбиралась со своими оголодавшими сотрудниками)», - рассказал водитель автобуса и попросил выяснить, почему такое происходит и есть ли у этой проблемы решение. А в подтверждение своих слов прислал целую серию фотографий, сделанных на этом месте.

Вопрос (и фотографии) мы отправили в Департамент полиции и погранохраны. Пресс-секретарь Марие Аава заверила: «Если полицейский патруль заметит нарушение, то, естественно, тут же отреагирует».

Она напомнила: «Согласно Закону о дорожном движении, парковаться в кармане для автобусов нельзя. Автомобиль может там остановиться, но этим он не должен препятствовать движению общественного транспорта. О препятствовании можно говорить тогда, когда есть другой участник движения (в данном случае, автобус), движение которого остановлено, или ему мешает припаркованный автомобиль. Если до нас дойдет информация о том, что остановившийся или припаркованный автомобиль мешает движению автобусов, полиция отреагирует на такой вызов. Если на месте водителя застать не удастся, машина будет эвакуирована».

Представитель полиции уверена: «В целом причина этой проблемы кроется в культуре дорожного движения. Закон нужно выполнять, даже если правоохранительные органы не будут контролировать его исполнение круглосуточно. С другой стороны, важно создать окружающую среду, которая не способствует нарушению законов и требований… В данном случае место расположение киоска таково, что тут неизбежно возникает ситуация, провоцирующая нарушения».

А это уже сигнал для городских властей, давших разрешение продавать гамбургеры прямо на автобусной остановке.