Сход лавины в Кабардино-Балкарии засняли на видео

Всего в результате схода лавины погибли семь человек, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы республиканского управления МЧС России Кантемир Беров.

"Сегодня в ходе поисково-спасательных работах были найдены тела трех погибших туристов, которые накануне не вернулись в гостиницу. Ранее из-под лавины были извлечены тела четырех человек", - сообщили ТАСС в экстренных службах России.

Туристы не были зарегистрированы в спасательных службах.

Семьям погибших оказывают помощь

Власти КБР организовали встречу, размещение и транспортное сопровождение для родственников погибших, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"По последним данным, в результате схода лавины в Приэльбрусье погибли семь человек. На месте работает правительственная комиссия. Организован прием, размещение и транспортное сопровождение прибывающих родственников. О поисково-спасательной операции в оперативном режиме докладывается главе КБР Юрию Кокову", - сообщили в пресс-службе.

Руководитель республики от имени жителей КБР выразил соболезнования родственникам. "Произошла трагедия, это тяжелое потрясение и невосполнимая утрата для родных и близких. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей", - подчеркнул он. Коков обратился к отдыхающим на горнолыжных курортах республики с просьбой проявлять осмотрительность, соблюдать правила безопасности.

Спасатели уже завершили поисковую операцию. "На данный момент все работы по поиску погибших под лавиной на горе Чегет завершены", - сообщил Беров.

В связи с трагедией федеральное агентство Ростуризма призывает отдыхающих придерживаться правил поведения на горнолыжных склонах. "Федеральное агентство по туризму просит российских туристов, планирующих активный отдых, выбирать только оборудованные горнолыжные курорты в качестве места отдыха, соблюдать меры личной безопасности и правила поведения в горах", - говорится в сообщении ведомства.

Лавина сошла 3 марта примерно 12:00 мск (11 часов в Эстонии) на северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье, под ней оказались несколько туристов. ЧП произошло на северном склоне горы, закрытом для катания. Сноубордисты подрезали лавину, чем вызвали сход снежной массы. По факту гибели семи человек следователи начали проверку.