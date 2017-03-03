Видео: житель Ида-Вирумаа запечатлел, как полиция несколько раз нарушила ПДД

Видеорегистратор зафиксировал как минимум четыре нарушения ПДД, пишет Postimees.

Сначала полицейская машина с правого ряда, не включив указатель поворота, перестроилась в левый ряд. Ехавшая по тому ряду Toyota была вынуждена резко сместиться на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с полицейской машиной. Потом полицейская машина вновь переместилась в правый ряд (также не включив сигнал поворота), проехала сплошную линию и на красный свет поехала дальше без включенных проблесковых маячков.

Опубликовавшая видео в соцсетях Кайза говорит, что полицейская машина сначала ехала нормально, а потом начала резко перестраиваться. Кайза отметила, что не видела причин для проезда на красный свет. «Потом они поехали на соседнюю улицу и потом вновь вернулись на главную дорогу и спокойно поехали на свою базу», - сказала Кайза, по словам которой, они явно никуда не спешили.

Комментирует руководитель полицейского отделения Йыхви Калле Куусик:

В данном случае полицейские ехали на вызов, который был связан с сообщением от гражданина о возможном пьяном водителе. По словам полицейских, они включили проблесковые маячки, но не убедились, работают ли они.

Хотя при экстренном вызове полицейский может немного отклонятся от правил дорожного движения, он должен сделать все от себя зависящее, чтобы его стиль вождения не был опасен для других участников дорожного движения. Для нас важно, чтобы сотрудники реагировали оперативно на происшествия, но не угрожали своими действиями другим участникам дорожного движения и себе.

Действительно, в этом видео полицейские действовали безответственно и совершали необдуманные маневры, создавая тем самым опасную ситуацию. Понятно, что это подрывает доверие к полиции и чувство безопасности у других, из-за чего мне очень жаль.

Мы проводим в связи с произошедшим внутреннее расследование, в ходе которого проанализируем вместе с сотрудниками, почему они себя так повели на дороге и как в дальнейшем избегать таких ситуаций.