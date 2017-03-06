Swedbank: зарплаты будут расти быстрее цен

Цены быстро росли в феврале и по сравнению с прошлым месяцем, и по сравнению с тем же периодом прошлого года. В среднем потребительская корзина стоила на 3,4% дороже, чем годом ранее. Административно регулируемые цены выросли на 7,5%, а нерегулируемые – на 2,3%. На рост цен больше всего повлияли транспорт и продукты питания.

Цены на моторное топливо выросли в феврале почти на четверть. Цена на нефть в евро была на 74% выше, а акцизные ставки – на 10% выше, чем годом ранее. В ближайшие месяцы цена на нефть, очевидно, существенно не изменится. В последние три месяца цена на нефть держалась на уровне 55 долларов за баррель. В первом полугодии, вероятно, будет сохраняться договоренность между странами OPEC и Россией об уменьшении добычи нефти.

Подорожание молочных продуктов, рыбы и сахара повысило цены на продукты питания. Цены на продукты растут во всем мире. Ценовой индекс Продуктово-сельскохозяйственной организации ООН достиг в феврале наивысшего уровня за последние два года. Более высокие ставки акцизов увеличили цены на алкоголь и табачные изделия.

Рост цен стал хорошей новостью для многих эстонских промышленных предприятий, на оборот которых долгое время давило снижение цен. С начала 2014 года продажные цены промышленных предприятий падали до середины прошлого года.

В последние месяцы цены производителей росли подобно потребительских ценам. В январе они выросли на 1,5% в годовом сравнении. Быстрее среднего росли цены производителей в производстве продуктов питания и стройматериалов, а также в лесообрабатывающей промышленности.