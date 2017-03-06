Галерея: Керсти Кальюлайд в сопровождении внушительной делегации прибыла в Финляндию

Во вторник президент встретится в Хельсинки с финским коллегой Саули Нийнистё, премьер-министром Юхой Сипиля, спикером парламента Марией Лохела, председателем городского собрания Хельсинки Туули Коуса и исполняющим обязанности мэра Пеккой Саури. Встречи будут посвящены дальнейшему углублению экономического сотрудничества, особенно в сфере энергетических и транспортных смычек, а также науки и образования. Также будет обсуждаться ситуация в области безопасности в Европе и вызовы, с которыми столкнулся ЕС.

В Хельсинки президент Кальюлайд возложит венок к кресту в память о павших в войнах и колонне Маннергейма, а также цветы к памятнику воевавшим в период 1939-1945 и монументу финским добровольцам.

Президент выступит на финско-эстонском бизнес-форуме, организованном в честь ее визита, а также посетит Эстонский дом в Хельсинки и школу Latokartano, где эстонские дети учатся на эстонском языке.

В среду президент посетит город Тампере, где встретится с представителями горуправы и выступит с лекцией в Тампереском техническом университете.

В состав официальной делегации, сопровождающей президента, входят председатель комиссии по государственной обороне Рийгикогу Марко Михкельсон и председатель комиссии по делам ЕС Калле Паллинг, министр образования и науки Майлис Репс, министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, командующий Силами обороны генерал Рихо Террас, ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо, председатель правления Эстонской торгово-промышленной палаты Тоомас Луман, возглавляющий делегацию бизнесменов, вице-канцлер по экономическому развитию Министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби, гендиректор департамента государственных инфосистем Таймар Петеркоп, директор Эстонского национального музея Тынис Лукас и председатель Эстонского собрания офицеров резерва капитан Андре Лиллеоехт.

Президента сопровождает также делегация бизнесменов из 41 человека.