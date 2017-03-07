Популярные в Эстонии блендеры взрываются и травмируют людей

Все чаще пользователи NutriBullet вынуждены обратиться к врачу, поскольку их блендеры перегреваются и взрываются, сообщает Postimees со ссылкой на Cosmopolitan. Хотя помещенные в блендер продукты совсем не горячие.

«Он не должен становится горячим, поскольку ни один продукт не был горячим. Он сам нагревается и взрывается, - комментирует одна из жертв блендера Тисша Стаплетон. - Это было ужасно. Я чувствовала, что мое лицо горит. Я боялась, что ослепну. Кожа просто таяла на мое лице. Это было невероятно».

Тиша не единственная жертва. У британского кинопродюсера Ричарда Мооре тоже взорвался блендер и оставил на его руках шрамы: «Такое чувство, будто мои руки подожгли».

Адвокат из Сан-Франциско подал иск против производителя NutriBullet Homeland Houswares. По словам его клиента Пита Дамиано, предприятие знает о проблеме, но отрицает ее. Лицо Дамиано после взрыва покалечено.

В инструкции к NutriBullet сказано, что в устройство нельзя помещать теплые жидкости. На домашней странице написано, что ни в коем случае нельзя помещать в устройство горячие жидкости или другие ингредиенты, а все жидкости, которые наливаются в блендер, должны быть холодными или охлажденными.

NutriBullet обещает изучить проблему, но добавляет, что взрывающиеся блендеры на самом деле могут быть подделками.