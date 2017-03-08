«Очевидец»: в Эстонии распространяется новая волна схем «быстрого обогащения»

Передача «Очевидец» («Pealtnägija») в качестве эксперимента поучаствовала в курсах Forex Division, которые проводятся через находящуюся в Англии фирму Mastery Trading Academy, или MTA. Рекламное лицо фирмы, молодой британец Мэтт Травис обещает невероятную прибыль. В январе фирма, по ее собственным словам, открыла в Эстонию контору, пишет Postimees.

«Очевидец» не может точно утверждать, что речь идет о мошенничестве, но, когда проводящие курсы узнали об интересе со стороны Финансовой инспекции и СМИ, у них ушла земля из под ног и участников оповестили, что далее общение будет осуществляться только в закрытой группе Facebook.

Очевидно, что у проводящих курсы нет разрешения на деятельность, говоря другими словами, они — шарлатаны.

Член правления Финансовой инспекции Андре Нымм говорит в передаче, что, если инвестиционная схема продается, как стиль жизни, демонстрируются только положительные стороны, то это опасный знак, что такого рода финансирование не работает: «Много мошеннических схем, которые направлены на людей, которые не понимают до конца, чем они могут рисковать и что им предлагают».

Доцент по финансам ТТУ Тынн Талпсепп рекомендует избегать Forex, поскольку там не идет речь ни о каком инвестировании.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Мария Энтсик советует тем, кто решил инвестировать деньги, проверить прошлое фирмы, которая оказывает финансовые услуги. Для этого необходимо сделать запрос в Финансовую инспекцию и узнать было ли выдано фирме разрешение на деятельность. Если разрешение отсутствует, то этого уже достаточно, чтобы начать уголовное дело, даже не надо ждать, чтобы кто-то реально пострадал.