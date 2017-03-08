Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась в ночь на четверг, 9 марта, по московскому времени и завершилась победой каталонцев со счетом 6:1. Этот результат позволил им выйти в четвертьфинал турнира, притом что первую встречу в Париже они проиграли со счетом 0:4.
«Барселона» опубликовала видео празднования после разгрома ПСЖ
«Барселона» на своем официальном канале в YouTube опубликовала видео, на котором игроки и тренерский штаб команды празднуют разгромную победу над ПСЖ на поле стадиона «Камп Ноу», передает «Лента.ру».