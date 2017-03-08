Четверг, 9. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Жители Эстонии разлюбили черный хлеб

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Несмотря на то, что хлеб по-прежнему является продуктом, который половина жителей Эстонии ест каждый день, его потребление за последние десять лет значительно снизилось. «Я думаю, что потребление хлеба снизилось примерно на четверть», - считает исполнительный директор Leibur Ассо Ланкотс. 

Если раньше жители страны ели белый и черный хлеб приблизительно в одинаковых пропорциях, то теперь количество съедаемого черного хлеба значительно снизилось, а вместо изделий из муки высшего сорта потребители все чаще едят цельнозерновые изделия. При этом стоит отметить, что зачастую эти изделия не являются более полезными для здоровья, чем обычный белый хлеб, сообщает портал Maaelu.

Ланкотс считает, что снижение употребления черногоо хлеба связано с тем, что раньше это являлось дешевым способом накормить семью. Сегодня же покупательская способность людей выросла, и они предпочитают покупать другие мучные изделия.

Аналогичная картина наблюдается и по результатам продаж предприятия Eesti Pagar. Руководитель отдела маркетинга предприятия отмечает, что люди стали реже покупать традиционный хлеб и отдают предпочтения другим хлебобулочным изделиям.

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