Пьяный волгоградец просидел два часа на дереве, требуя вертолет и сосиску в тесте

Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе города на улице Зорге возле дома N38. По вызову приехали сотрудники МЧС, скорая помощь и полицейские, сообщает портал Newsru.com.

"Парня попробовали снять с дерева, - рассказала очевидец Мария Семина. - Однако он категорически отказывался спускаться, требуя вертолет, два гамбургера и сосиску в тесте".

Сначала он кричал что-то про свою жену, а потом даже забыл, для чего он туда залез, уточняет "Блокнот-Волгоград". Около двух часов ночи дебошир спустился сам, а внизу его уже ждали сотрудники полиции. Молодой человек просидел на дереве около двух часов.