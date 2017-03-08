Госсуд отказал бывшим полицейским в пересмотре сниженной из-за кризиса пенсии

Административная коллегия Государственного суда пришла к выводу, что пенсии бывшим полицейским были начислены правильно, без нарушения принципа равного обращения и обоснованных ожиданий, а соответствующее решение было опубликовано в четверг на веб-сайте Госсуда.

В 2009 году в условиях финансового кризиса было принято решение понизить зарплаты полицейским на 8%, а на докризисный уровень зарплаты вернулись только в начале 2013 года, но при этом для полицейских, которые вышли на пенсию до 2010 года, пенсия начислялась в соответствии с временно пониженной зарплатой, а с начала 2010 года — в соответствии с докризисной зарплатой, решение о восстановление которой было принято 10 января 2013 года, сообщает rus.err.ee.

42 бывших полицейских, которые вышли на пенсии в период с 2002 по 2009 год, в феврале 2015 года подали жалобу в Департамент социального страхования, поскольку, по их словам, они потеряли до 10% пенсии по сравнению с полицейскими, выходившими на пенсию после 1 января 2010 года, несмотря на то, что они имели одинаковый трудовой стаж и выполняли ту же самую работу.

Тем не менее, Департамент счел начисленную этим полицейским пенсию обоснованной, и его решение впоследствии поддержали Таллиннский административный и окружной суды, а позже и Госсуд, который счел соответствующими Конституции те положения закона, на основании которых принимались решения о начислении пенсий.