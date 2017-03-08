Четверг, 9. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Госсуд отказал бывшим полицейским в пересмотре сниженной из-за кризиса пенсии

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Государственный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу, в которой 42 бывших полицейских просили отменить решение Департамента социального страхования, начислившего им пенсию в соответствии с временно уменьшенной в период финансового кризиса зарплатой, и обязать департамент пересчитать размер пенсий на равных основаниях с другими полицейскими.

Административная коллегия Государственного суда пришла к выводу, что пенсии бывшим полицейским были начислены правильно, без нарушения принципа равного обращения и обоснованных ожиданий, а соответствующее решение было опубликовано в четверг на веб-сайте Госсуда.

В 2009 году в условиях финансового кризиса было принято решение понизить зарплаты полицейским на 8%, а на докризисный уровень зарплаты вернулись только в начале 2013 года, но при этом для полицейских, которые вышли на пенсию до 2010 года, пенсия начислялась в соответствии с временно пониженной зарплатой, а с начала 2010 года — в соответствии с докризисной зарплатой, решение о восстановление которой было принято 10 января 2013 года, сообщает rus.err.ee.

42 бывших полицейских, которые вышли на пенсии в период с 2002 по 2009 год, в феврале 2015 года подали жалобу в Департамент социального страхования, поскольку, по их словам, они потеряли до 10% пенсии по сравнению с полицейскими, выходившими на пенсию после 1 января 2010 года, несмотря на то, что они имели одинаковый трудовой стаж и выполняли ту же самую работу.

Тем не менее, Департамент счел начисленную этим полицейским пенсию обоснованной, и его решение впоследствии поддержали Таллиннский административный и окружной суды, а позже и Госсуд, который счел соответствующими Конституции те положения закона, на основании которых принимались решения о начислении пенсий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгоссудпенсияполицейские
limon.ee
krasotka.ee
стоит ли бояться обнаженных натур?
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
Limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:27
Сковородкой и бутылкой пива по голове: как эстонские семьи отметили 8 марта
16:23
Госсуд отказал бывшим полицейским в пересмотре сниженной из-за кризиса пенсии
16:23
Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам
16:21
Танцор-инвалид об увольнении сотрудника «Минуты славы»: убрать надо было Ренату
16:21
Военные самолеты США и Швеции провели очередную разведку у границ России
16:16
Странные вещи, которые женщины делают после секса
16:09
Шокирующее фото: Шурыгина курит вместе с отцом в курилке на «Пусть говорят» (1)
15:59
Таави Аас: без мартовской бомбардировки наш город был бы гораздо богаче (3)
15:55
Виктория Ладынская: почему двое из трех членов совета Русского театра – соцдемы? (1)
15:47
Ты обладаешь сверхспособностями? Тогда эстонская «Битва экстрасенсов» ждет именно тебя!
15:43
Идеи на заметку: от готовки до уборки
15:36
Пентагон перебрасывает в Сирию дополнительно сотни военных (1)
15:30
Совсем другой человек: беременную Анастасию Стоцкую не узнать в новом образе
15:22
Беженцы из Сомали пытались ввезти в Латвию почти 600 кг психотропного вещества
15:15
Ученые назвали восемь болезней, которые отражаются на лице человека (1)
15:14
Десять уроков стиля от лучших супермоделей мира
15:05
Путин уволил десять генералов (1)
15:05
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы
14:59
Решение суда: вот какие меры применили к жене Караченцова за аварию в пьяном виде
14:54
Столтенберг: НАТО был бы рад приглашению наблюдателей на учения "Запад" (1)
Все новости
LimonЦеликом
Нет слов! Сексуальная звезда Голливуда растолстела до неузнаваемости

Нет слов! Сексуальная звезда Голливуда растолстела до неузнаваемости

Вот как она нас любит: не попавшая на «Евровидение» от Эстонии певица Керли сбежала в США

Вот как она нас любит: не попавшая на «Евровидение» от Эстонии певица Керли сбежала в США

Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото)

Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото) (3)

16:21
Танцор-инвалид об увольнении сотрудника «Минуты славы»: убрать надо было Ренату
16:09
Шокирующее фото: Шурыгина курит вместе с отцом в курилке на «Пусть говорят» (1)
15:47
Ты обладаешь сверхспособностями? Тогда эстонская «Битва экстрасенсов» ждет именно тебя!
15:30
Совсем другой человек: беременную Анастасию Стоцкую не узнать в новом образе
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

16:16
Странные вещи, которые женщины делают после секса
15:43
Идеи на заметку: от готовки до уборки
15:14
Десять уроков стиля от лучших супермоделей мира
14:48
Эта мать показала очень честное послеродовое фото своего тела
SportsЦеликом
Генсек ФИФА: мы не видим причин бойкотировать или отнимать у России чемпионат мира

Генсек ФИФА: мы не видим причин бойкотировать или отнимать у России чемпионат мира

«Барселона» опубликовала видео празднования после разгрома ПСЖ

«Барселона» опубликовала видео празднования после разгрома ПСЖ

Сенсация: «Барселона» со счетом 6:1 обыграла «ПСЖ» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сенсация: «Барселона» со счетом 6:1 обыграла «ПСЖ» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

8. мар
На Cпециальные Олимпийские игры в Граце от Эстонии поедут 16 спортсменов
ВпрокЦеликом
Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам

Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам

Жители Эстонии разлюбили черный хлеб

Жители Эстонии разлюбили черный хлеб

Сравниваем цены: узнайте, какие фирмы предлагают самый дешевый газ

Сравниваем цены: узнайте, какие фирмы предлагают самый дешевый газ

8. мар
Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж
Погода
В пятницу в Эстонии будет хмуро, но тепло

В пятницу в Эстонии будет хмуро, но тепло

Нам нравится! Узнайте, как назвали родившегося в Таллиннском зоопарке белого медвежонка

Нам нравится! Узнайте, как назвали родившегося в Таллиннском зоопарке белого медвежонка

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Сковородкой и бутылкой пива по голове: как эстонские семьи отметили 8 марта

Сковородкой и бутылкой пива по голове: как эстонские семьи отметили 8 марта

Вор-ветеран советует: как не стать жертвой ограбления

Вор-ветеран советует: как не стать жертвой ограбления

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Таави Аас: без мартовской бомбардировки наш город был бы гораздо богаче

Таави Аас: без мартовской бомбардировки наш город был бы гораздо богаче (3)

Тоомпере: МуПо должна изменить тактику и методы в связи с решением Госсуда

Тоомпере: МуПо должна изменить тактику и методы в связи с решением Госсуда

Культура
«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру

Самые читаемые
Абсурдная ситуация в роддоме: от такого папа аж цветы выронил
Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото)(3)
Медсестра уснула прямо на кресле в салоне… Стилист увидела ее обувь и решила сделать это фото(2)
Нет слов! Сексуальная звезда Голливуда растолстела до неузнаваемости
Вор-ветеран советует: как не стать жертвой ограбления
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(21)
Bалюта
USD
0,947 EUR
GBP
1,153 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 08.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees