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В Рийгикогу обсудят вызвавшее много споров повышение акциза на алкоголь

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В Рийгикогу, очевидно, в следующий четверг на пленарном заседании состоится голосование в связи с инициативой канцлера юстиции Юлле Мадизе, считающей, что дополнительное повышение акциза на алкоголь противоречит Конституции.

Рийгикогу, по всей вероятности, предложения не поддержит, и тогда канцлер юстиции перенесет вопрос в Госсуд.

По оценке конституционной комиссии, ускоренное повышение акцизных ставок на слабоалкогольные напитки соответствует Конституции, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Конституционная комиссия Рийгикогу не поддержала предложение канцлера юстиции внести изменения в закон, которым были повышены акцизные ставки на слабоалкогольные напитки. По оценке комиссии, принятый в декабре прошлого года закон соответствует Конституции.

«В комиссии преобладает мнение, что в демократическом государстве парламент, несомненно, имеет право изменять акцизные ставки на алкоголь, если оповещает об этом заранее. В данном случае изменения стали известны более чем за полгода до их вступления в силу. Поэтому эти поправки к закону не могут противоречить Конституции», – сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер, по словам которого, Рийгикогу принимал подобные решения по изменению акцизных ставок и раньше, но они никогда не рассматривались как противоречащие Конституции и не оспаривались.

По словам Вахера, необоснованной была бы ситуация, когда новый созыв Рийгикогу или новая правительственная коалиция не имели бы права в течение, например, пяти или десяти лет изменять установленные акцизные ставки на алкоголь.

Против предложения канцлера юстиции проголосовали шесть членов комиссии. Предложение поддержали четыре члена комиссии.

Канцлер юстиции Юлле Мадизе предложила Рийгикогу внести изменения в принятый в декабре прошлого года Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге, Закон о социальном налоге и в другие законы. Закон предусматривает повышение акцизных ставок на слабоалкогольные напитки с 1 июля 2017 года и 1 февраля 2018 года в более быстром темпе, чем было запланировано ранее. По оценке канцлера юстиции, данные положения нарушают свободу предпринимательства, установленную в статье 31 Конституции, и принцип правомерного ожидания, проистекающий из статьи 10.

На заседании комиссии Мадизе сказала, что в правовом пространстве Эстонии к обещаниям с конкретным сроком относятся строго. Такие обещания можно нарушить лишь при крайне весомых обстоятельствах. Она добавила, что основная цель возникшего спора – обеспечить правовую ясность в вопросе изменения срочных обещаний, и что при необходимости она готова обратиться в Государственный суд.

Член комиссии Арто Аас сказал, что поддерживает предложение канцлера юстиции. По его оценке, принятый в декабре прошлого года закон следует изменить. «В тот момент не было веских причин, по которым было бы необходимо повысить акцизные ставки таким образом и в такой степени нарушить принцип правомерного ожидания. Выполнение долгосрочных обещаний очень важно для сохранения благонадежности государства. Такие обещания не следует нарушать поспешно».

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