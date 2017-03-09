Медики выяснили, как велоспорт и ходьба спасают от старения

Многие считают, что велосипедные прогулки — просто неплохое упражнение, которое можно заменить занятиями в спортзале. Однако новое исследование показало, что всего сессии из четырех минут верчения педалей «на износ», а затем езда в спокойном темпе в течение трех минут, а также 90 минут ходьбы на беговой дорожке помогают клеткам не стареть.

Исследователи обнаружили, что короткие интенсивные сессии не только сжигают жировые отложения и помогают предотвратить диабет, но и в какой-то степени сохранить молодость. В научном эксперименте участвовали 72 добровольца, мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 30 лет и от 65 до 80 лет, пишет "Моя Планета".

С ними проводились комбинированные тренировки с кардио- и силовыми упражнениями, передает The Daily Mail. Выяснилось, что «избыточное потребление кислорода», которое достигается во время кардиотренировок, заставляет клетки организма производить больше белков для митохондрий, вырабатывающих энергии. Эта способность клеток утрачивается по мере старения организма.

Интервальные тренировки с велосипедом и ходьбой показали 49% увеличение скорости потребления кислорода митохондриями у молодых людей, а группа из добровольцев преклонного возраста смогла повысить активность клеток до 69%.

Единственный минус — короткие сессии кардиотренировок менее эффективны для мышечного тонуса, который тоже снижается с возрастом. Эксперты рекомендуют чередовать интервальные кардиоупражнения с силовыми тренировками, уделяя последним один-два дня в неделю.