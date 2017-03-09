Депутаты Рийгикогу пообещали предпринимателям восстановить диалог с Россией

По словам руководителя комиссии Айвара Кокка, восстановить транзитный сектор быстро не удастся, однако политики с предпринимателями, действуя совместно, в будущем смогут добиться больших успехов. «Мы планируем вместе с предпринимателями поехать в Москву на транспортно-логистическую выставку „ТрансРоссия“ (пройдет с 18 по 20 апреля - прим. ред.) и на выставку в Казахстан, чтобы подтвердить предпринимателям политическую поддержку транзитного сектора», - отметил он.

Член комиссии Эрки Сависаар сказал, что Россия является соседом Эстонии, а соседи должны общаться - нравится нам это или нет. «Хотя политические отношения с Россией чрезвычайно сложные, это не должно препятствовать торговле и другой коммерческой деятельности», - подчеркнул он, добавив, что если нам удастся наладить политический диалог, то, скорее всего, и бизнес восстановиться.