Возраст статуи оценивается более чем в 3000 лет. Открытие сделали ученые из Египта и Германии. Министерство древностей Египта уже назвало находку одним из самых важных открытий в истории страны.

Как рассказал журналистам министр по вопросам древностей Египта Халед аль-Анани, статую, сделанную из кварцита, обнаружили еще в минувший вторник, 7 марта. «Мы нашли бюст статуи и часть головы. Сейчас мы извлекли голову (из земли) и нашли правое и левое ухо, а также фрагмент правого глаза», - поведал министр.

В настоящее время раскопки на месте обнаружения статуи продолжаются. Фотографии с места раскопок появились в Сети.

Рамзес II правил Египтом более 3000 лет назад - с 1279 по 1213 годы до нашей эры. Он был третьим правителем из девятнадцатой династии Египта.

За время своего царствования Рамзес II значительно расширил границы Египетской империи, за что получил от потомков прозвище Великий

В 2002 году примерно в 100 км от Каира была найдена гигантская статуя одной из жен Рамзеса II