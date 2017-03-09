Полиция: водители по-прежнему не уступают людям дорогу на пешеходных переходах

В числе прочего патрульные полицейские зарегистрировали превышение скорости, а также выявили водителей, не уступивших дорогу пешеходам. Кроме того, побеседовали с пешеходами, которые пересекали дорогу в неположенном месте, передает ERR Uudised.

Руководитель патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирсс отметил, что места патрулирования были выбраны неспроста, однако при полицейских участники движения вели себя разумно и общая картина была спокойной: "Водители останавливались и люди могли безопасно перейти на другую сторону, а приближаясь к пешеходному переходу, сбавляли скорость, хотя я уверен, что если бы нас не было, картина была бы иной".

По словам полицейского, опасными также являются переходы, находящиеся сразу после поворотов, сообщает rus.err.ee.

"После поворота водители должны быть внимательными и следить, не собирается ли кто-то переходить дорогу. Кроме того, не думают о том, что если в одном ряду перед переходом автомобиль притормозил, то это означает, что на "зебре" человек", – сказал Кирсс.