Суд признал бывшего адвоката виновным: ему придется возместить ущерб в почти полмиллиона евро

Суммарно мужчина был приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения, но отбывать реальный срок ему придется лишь в том случае, если в течение трехлетнего испытательного срока Нишаев совершит умышленное преступление.

В то же время бывший адвокат не сможет заниматься бизнесом в ближайшие полтора года.

Также суд обязал Олега Нишаева возместить пострадавшей стороне причиненный в результате преступных действий ущерб в размере 498 316 евро.

Согласно обвинению, с 30.09.2010 по 19.04.2012 Олег Нишаев был членом правления предприятия, которое в настоящее время является банкротом. Нишаев осознанно и умышленно не выполнял своих обязанностей, а также присвоил доверенное ему имущество другого предприятия общей стоимостью более миллиона евро. Свои действия Нишаев не согласовывал с другими пайщиками и действовал в интересах своих собственных и других предприятий.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Риты Хлебниковой, Нишаев согласился возместить пострадавшей стороне установленный в рамках уголовного дела ущерб.

«Поскольку Олег Нишаев в прошлом был адвокатом, а также работал юристом, он знал о последствиях, к которым приведет его незаконная деятельность», - добавила Хлебникова.

Судебное решение еще не вступило в силу и его можно оспорить в течение 15 дней.