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Ходорковский предлагает Трампу «окончательную сделку» с Путиным 1

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Как изменятся российско-американские отношения в президентство Трампа? "Может быть, Трамп окажет сопротивление Москве, прибегнув к дерзкой риторике, которую адресует другим? - вопрошает в статье для The Wall Street Journal Михаил Ходорковский. - Может быть, он будет для президента Владимира Путина преданной "комнатной собачкой", как предсказывают многие американские критики и кремлевские пропагандисты?", пишет Inopressa.

"Либо Трамп удивит мир, наладив отношения с Путиным и заключив сделку, которая может помочь моей стране выйти из спада?" - продолжает Ходорковский.

Он рекомендует американцам понять реальные проблемы Путина, его окружения и России.

"Для режима, который правит сегодня в Москве, доминирующая цель - отсрочить неизбежный вопрос о своем расставании с властью. Военный авантюризм, как и само полицейское государство, - средство достижения этой цели", - пишет автор.

По мнению Ходорковского, Путин не сможет уйти в отставку, не подвергая себя огромному личному риску.

Ходорковский считает: "Никто не в силах гарантировать, когда именно уйдут сегодняшние лидеры и какой будет передача власти: мирной и чинной, либо насильственной и кровавой. Без подобных гарантий Путин не может уступить свой пост. Он уничтожает общество, чтобы отсрочить свою отставку. Но раненое и испуганное общество не способно гарантировать, что отставка пройдет упорядоченно".

У Трампа есть шанс начать с Путиным практичный диалог о том, как избежать ненужных конфликтов внутри России и за ее пределами, гарантировав плавную передачу власти, считает автор.

Ходорковский предостерегает, что гарантиями личной безопасности Путина дело не ограничится. "Путину хотелось бы воспользоваться международными соглашениями для сохранения и оформления своих "достижений" в Европе: своего завоевания Крыма, а также предоставления нейтрального статуса Украине и другим государствам, которые, по мнению Путина, находятся в законной сфере влияния России", - пишет автор.

"Желание получить такие уступки, возможно, побудит Путина обсудить вопрос о своей отставке, пока Трамп находится на посту", - пишет Ходорковский.

"При любом другом сценарии, если Путин задумается о том, как остаться у власти, США нужны ему только для одного - для роли "неопасного врага". Это позволяет ему сплачивать вокруг себя российский народ, одновременно зная, что Америка не представляет никакой реальной опасности. Ждать от Путина какого бы то ни было другого подхода - самообман, за который в итоге придется дорого расплачиваться", - пишет автор.

"Если уступки, предложенные Путиным, будут невыгодны Америке, Вашингтону придется признать, что единственный осуществимый курс в отношении Кремля - это сдерживание в стиле холодной войны, с четко очерченными параметрами", - добавляет он.

"Окно возможностей" для взаимодействия с Путиным скоро закроется", - предостерегает Ходорковский. По его мнению, на данный момент Трамп "то ли случайно, то ли намеренно оставил открытой "дверь" для того, чтобы Путин ушел в отставку чинно. Это было бы хорошо для всех".

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