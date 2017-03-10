«Синий кит» в Рижской школе: девочка выпрыгнула из окна четвертого этажа

В YouTube набирает популярность опубликованный 11 марта ролик, на котором видно, как пятеро детей в подъезде пытаются запечатлеть, как один из них совершает попытку самоубийства. Девочка, которая неоднократно залезает на подоконник открытого настежь окна, не решается спрыгнуть, потому что «по улице все время кто-то ходит». При это вторая девочка постоянно призывает ее спрыгнуть словами «при мне хотя бы спрыгни!», «попрощайся с родителями и друзьями», «прыг и все!».

Видео стало доступно благодаря бдительным родителям: якобы, в конце января школьники создали группу в приложении WhatsApp, где активно обсуждали игру в «Синего кита». Взрослые заметили странное поведение своих детей и провели расследование - в результате в их руках оказалось жестокое видео.

Как уже сообщал Rus.Tvnet, латвийская полиция на специально созванной пресс-конференции рассказала, что опасная игра, будто бы подталкивающая подростков к совершению самоубийства, в Латвии зафиксирована только в разговорах. Госполиция получила от обеспокоенных родителей телефонные звонки в связи с поднятым вокруг призывающей к суициду игры «Синий кит» ажиотажем, но не получила доказательств того, что эту игру организовала какая-то группировка взрослых.

Но утром 7 марта в СМИ распространилась информация о том, что в Риге ученик четвертого класса совершил попытку самоубийства и существует предположение, что его к этому побудила «игра со смертью», которую «распространяют» в интернете. Родителям удалось спасти ребенка, однако, он доставлен в Детскую больницу в критическом состоянии.

Во избежании недоразумений полиция сообщила, что начала уголовный процесс по данному делу.

Также в начале февраля этого года двое подростков 13 и 14 лет пытались спрыгнуть с крыши заброшенной высотки здания «Радиотехника» в Риге.

К счастью, трагедию удалось предотвратить. Оба подростка — парень и девушка — были доставлены в психиатрическую больницу.

Родители подозревают, что к этому могут быть причастны скандально известные «группы-убийцы» из российской социальной сети. Подростки, забравшиеся на крышу «Радиотехники» ранее вели переписку Вконтакте, высылая друг другу фотографии порезанных лезвием рук. По информации СМИ, это часть задания известной в социальных сетях суицидальной игры.

Представители госполиции отказываются давать комментарии. Официальной информации о том, состоят ли латвийские подростки в подобных группах, нет.