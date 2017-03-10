В России баскетболистке сменили неблагозвучную фамилию, чтобы избежать острот

Разумеется, такое приобретение в минувшее межсезонье не могло не вызвать шуток, сообщает портал Newsru.com.

"Мы понимали, что острот по поводу фамилии Аманды не избежать, и поэтому указали на её майке другую фамилию - Базокоу, чтобы поводов юморить у болельщиков стало поменьше, - сказал life.ru тренер-селекционер "Надежды" Егор Храмкин, усилиями которого и была приобретена высоченная шведка (рост 195 см).

Давать самой Аманде комментарии относительно происхождения её фамилии в клубе категорически запретили. Впрочем, "замолчать" антропонимическую тему полностью не удалось.