Лето не за горами: пять симпатичных дач ищут новых хозяев

1. Дача в Вырумаа на берегу озера Лауга – 65 000 евро

Эта симпатичная дача на берегу живописного озера в Южной Эстонии построена всего два года назад. На 60 квадратных метрах расположены: прихожая, душевая, туалет, парная и спальня в мансардном этаже. На открытой террасе находится также баня-бочка.

Дача на берегу озера Лауга в Вырумаа. Фото: KV.EE

Дача на берегу озера Лауга в Вырумаа. Фото: KV.EE

2. Дача в Вильяндимаа - 22 000 евро

Участок с водоемом находится в 14 км от Вильянди. В доме большая гостиная, кухонный уголок, баня, душевая и две спальни.

Большой красивый участок занимает площадь в 3218 м2, однако дача маленькая - 32 м2.

Дача в Вильяндимаа. Foto: KV.EE

Водоем на дачном участке. Foto: KV.EE

3. Стильная дача на Сааремаа – 43 000 евро

Светлая и просторная дача находится в 3 километрах от городской черты Курессааре в деревне Насва. Дом площадью около 30м2 продуманно и стильно отделан. Преобладают светлые тона и морские мотивы.

В нескольких метрах от дачи находятся: магазин, автобусная остановка, новый центр деревни и кафе.

Дача в деревне Насва. Фото: KV.EE

Дача в деревне Насва. Фото:KV.EE

4. Дача с баней в Харьюмаа – 80 000 евро

Банный комплекс находится в волости Керну в деревне Кибуна. Двухэтажный дом с баней построен относительно недавно и находится в очень хорошем состоянии.

В банном доме имеются: холл, туалет, баня с парной и две спальни. В главном доме - кухня и большая спальня. На участке свой артезианский колодец и три хозяйственных постройки. Участок размером 967 м2.

Дача в Харьюмаа. Фото: KV.EE

Дача в Харьюмаа. Фото: KV.EE

5. Дачный комплекс на берегу залива Кюдама 292 000 евро

На берегу моря на Сааремаа расположен этот своеобразный дачный комплекс, состоящий из трех строений: летнего дома, гостевого дома и беседки.

В сторону моря открыта большая терраса и площадка для гриля на деревянном основании с каменными стенами. Прямо на берегу - отличная печь из природного камня. Вид открывается просто роскошный!

Дача на берегу залива Кюдама. Фото: KV.EE