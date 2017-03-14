Авиакомпания Finnair взяла Келли Сильдару под свое крыло

Как отметил Союз лыжного спорта Эстонии, это сотрудничество весьма незаурядно для эстонского спорта. «Келли достигла уровня международных спортсменов. Ни в нашем Союзе, ни в эстонском спорте вообще ни один спортсмен не имеет подобной поддержки», - описал масштабность спонсорского договора генеральный секретарь Союза лыжного спорта Эстонии Тыну Сейл. - Нам очень приятно, что Finnair в прямом и переносном смысле помогает Келли стать ближе к Олимпиаде в Пхёнчхане. Мы благодарны авакомпании Finnair и надеемся на удачное во всех смыслах сотрудничество».

По словам финского спортивного менеджера Микко Лууккаа, Finnair и раньше поддерживала спортсменов, но подобное сотрудничество с эстонским спортсменом проводится впервые. «В связи со спортивными мероприятиями в ближайшие годы Китай и Корея станут для Келли важными направлениями. Авиасообщение Finnair между Эстонией и различными азиатскими направлениями – лучшее в регионе, поэтому перелеты и время между ними получится использовать максимально для отдыха. Такая возможность крайне важна для спортсменов», - сказал Лууккаа.

По словам руководителя Finnair в странах Балтии и Восточной Европы Арунаса Скуя, для Finnair станет честью сотрудничать с Келли и Союзом лыжного спорта Эстонии. «Finnair летает в более чем 80 направлений по всему миру. Южная Корея, где состоятся следующие зимние Олимпийские игры, является одним из новых направлений. Мы будем рады содействовать спортсменке мирового уровня», - сказал Скуя.

В распоряжении Келли и ее семьи – услуги пакета Finnair Plus, в том числе пользование Finnair lounge в аэропортах, а также полеты в направлениях Finnair. В рамках сотрудничества Келли будет носить одежду с логотипом Finnair, в социальных сетях отмечать темы с хэштегами #finnair350 и #finnairplus. Также сотрудничество с Келли будет освещаться в Instagram в профиле @feelfinnair.