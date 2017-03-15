Фото: полиция разыскивает виновника ДТП, скрывшегося с места происшествия
15. март 2017 12:43
12 марта в 8.30 в Тарту на перекрестке бульвара Сыпрузе и улицы Анне произошло ДТП, виновник которого покинул место происшествия.
В автомобиль Mazda, двигавшийся в направлении ТЦ Eeden, врезалась совершившая перестроение машина белого цвета.
По словам пострадавшей стороны, возможным виновником аварии был хэтчбек белого цвета последних годов выпуска.
Всех возможных очевидцев данного происшествия просят связаться с полицией по телефонам 730 8814 или 612 3000, либо отправить электронное письмо по адресу louna.ate@list.politsei.ee.