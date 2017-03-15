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Фото: полиция разыскивает виновника ДТП, скрывшегося с места происшествия

Rus.Postimees.ee
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Полиция ищет очевидцев ДТП. | ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

12 марта в 8.30 в Тарту на перекрестке бульвара Сыпрузе и улицы Анне произошло ДТП, виновник которого покинул место происшествия.

В автомобиль Mazda, двигавшийся в направлении ТЦ Eeden, врезалась совершившая перестроение машина белого цвета.

По словам пострадавшей стороны, возможным виновником аварии был хэтчбек белого цвета последних годов выпуска.

Всех возможных очевидцев данного происшествия просят связаться с полицией по телефонам 730 8814 или 612 3000, либо отправить электронное письмо по адресу louna.ate@list.politsei.ee.

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