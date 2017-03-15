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Эстонский фигурист успешно откатал короткую программу на Чемпионате мира среди юниоров

Sports.ee
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ФОТО: Tairo Lutter

На проходящем в Тайване Чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию Даниэль Альберт Науритс чисто откатал свою короткую программу и, набрав рекордное для себя количество очков, прошел во второй этап соревнований.

За короткую программу Науритс получил 66,44 балла, что превышает его результат на прошедшем в октября кубке Финляндии (Finlandia Trophy) почти на 10 баллов — в тот раз он набрал 56,84 балла. С таким результатом эстонский фигурист занял 17 место из 45 участников, пишет портал rus.err.ee.

Лидером после короткой программы стал Дмитрий Алиев, набравший 83,48 балла, а два других россиянина — Александр Самарин и Александр Петров — занимают третье и четвертое место.

Окончательные результаты станут известны завтра после прокатов произвольной программы.

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