Эстонский фигурист успешно откатал короткую программу на Чемпионате мира среди юниоров

За короткую программу Науритс получил 66,44 балла, что превышает его результат на прошедшем в октября кубке Финляндии (Finlandia Trophy) почти на 10 баллов — в тот раз он набрал 56,84 балла. С таким результатом эстонский фигурист занял 17 место из 45 участников, пишет портал rus.err.ee.

Лидером после короткой программы стал Дмитрий Алиев, набравший 83,48 балла, а два других россиянина — Александр Самарин и Александр Петров — занимают третье и четвертое место.

Окончательные результаты станут известны завтра после прокатов произвольной программы.