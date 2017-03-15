Сложную посадку самолета в одном из самых опасных аэропортов мира сняли на видео
Лайнер пролетел над головами отдыхающих
15. март 2017 14:48
Самолет Boeing 737 бюджетной канадской авиакомпании WestJet со второй попытки приземлился в международном аэропорту Принцессы Юлианы. Видео инцидента на острове Сен-Мартен в Карибском море было опубликовано на канале ATCpilot в YouTube.
Лайнер пролетел в опасной близости от пляжа Махо над головами отдыхающих, после чего ушел на второй круг. Спустя 45 минут самолет снова зашел на посадку и благополучно приземлился, пишет "Лента.ру".
По информации газеты The Telegraph, на борту воздушного судна находились 189 пассажиров. Нидерландский аэропорт Принцессы Юлианы входит в число самых опасных воздушных гаваней мира.