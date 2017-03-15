Юхан Партс принес присягу в Европейской счетной палате

Суд ЕС провел в среду торжественное заседание, на котором Юхан Партс принес торжественную присягу, сообщила в среду пресс-служба Европейского суда.

В соответствии с основополагающими договоренностями и после консультации с Европейским парламентом Совет ЕС своим решением от 19 декабря 2016 года назначил Юхана Партса членом Европейской счетной палаты на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года.

В январе коллегия Европейской счетной палаты утвердила Юхана Партса членом пятой аудиторской группы, в ведении которой находится контроль сферы финансирования и административного управления ЕС.

В структуре Палаты созданы пять аудиторских групп, объединяющих несколько специализированных отделов, отвечающих за различные направления работы с бюджетом: 1) по вопросам охраны и управления природными ресурсами ЕС. Основная функция счетной палаты – проведение внешнего аудита финансового состояния ЕС. Как внешний аудитор ЕС, Палата вносит свой вклад в совершенствование управления финансами Европейского Союза и выступает гарантом финансовых интересов граждан ЕС.

Членом Европейской счетной палаты избирают по одному представителю от каждой страны, входящей в ЕС.

Партс в 2003-2005 годах был премьер-министром Эстонии, в 2007 — 2014 годах министром экономики и коммуникаций, в 1998–2002 годах государственным контролером.