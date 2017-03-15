Российский физик-атомщик отправился в командировку в Казахстан и попал в рабство на четыре года

Мужчину обнаружили 10 марта, он в течение дня то сидел на лавочке, то выходил на улицу, сообщает портал Newsru.com.

При этом у него были сломаны уши и раздроблена нога, из-за чего он сильно хромал, отмечает РИА "Новости" со ссылкой на местную жительницу Тамару Полуэктову, обратившуюся в поисковой отряд "Маяк".

Когда работники ТЦ подошли к пострадавшему и спросили, что случилось, он рассказал, что в Алма-Ате находится второй день, до города добрался на попутках из аула, названия которого не помнит, и хочет уехать в Новосибирск, но не имеет при себе ни паспорта, ни других документов.

Мужчина представился Юрием Ждановичем Образцовым, назвал свой возраст - 54 года - и сказал, что прописан в Новосибирске. По его словам, он, будучи физиком-атомщиком, четыре года назад приехал в Казахстан с каким-то грузом и попал в рабство на фермерское хозяйство. Мужчина утверждает, что его не отпускали оттуда и избивали, а назвать хотя бы примерно, где оно находится, не может, так как не помнит.

По словам Полуэктовой, мужчина истощен, у него проблемы со зрением и памятью, повреждена нога. С родственниками пока связаться не могут.

Сегодня, 15 марта, Полуэктовой позвонили из полиции Казахстана и сообщили, что они получили данные из новосибирской полиции о розыске Юрия Образцова. Новосибирский угрозыск уже выслал документы, подтверждающие личность пострадавшего, его паспортные данные и справку о том, что он с 2014 года находится в федеральном розыске как без вести пропавший.