Британцы в 2018 году отправят подводную экскурсию к месту крушения «Титаника»

Работой над проектом займется британский туроператор Blue Marble Private. В экскурсии смогут принять участие максимум девять человек единовременно.

Путешественники присоединятся к первой с 2005 года научно-исследовательской экспедиции к месту кораблекрушения. Из города Сент-Джонс в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор их доставят вертолетом на борт судна, которое отправится к месту катастрофы на севере Атлантического океана, пишет lenta.ru.

Первые пару дней туристы будут наблюдать за работой ученых и помогать им. Затем они смогут погрузиться на дно океана в подводном аппарате из титанового сплава и углеродного волокна. Путешественники совершат экскурсию по месту крушения «Титаника». Вместе с ними в аппарате будет находиться эксперт-океанолог.

Стоимость такого тура составит свыше 105 тысяч долларов с человека. На лето 2019 года уже запланирована вторая аналогичная экскурсия.

Британский пароход «Титаник» затонул в апреле 1912 года во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом. На борту судна находились свыше двух тысяч человек, большинство из них погибли.