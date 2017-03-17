Что, где, почем: сравниваем цены съемных двухкомнатных квартир в разных городах мира

Касабланка

В самом большом городе Марокко за двухкомнатную квартиру придется заплатить примерно 760 евро в месяц.

Касабланка. Фото: www.flickr.com

Мюнхен

Съемная двухкомнатная квартира в этом крупном немецком городе обойдется дороже одной тысячи евро!

Мюнхен. Фото: www.flickr.com

Ванкувер

В этом городе на западном побережье Канады средняя цена двухкомнатной квартиры - 1300 евро.

Ванкувер. Фото: www.flickr.com

Лондон

Желающий снять двухкомнатную квартиру в столице Великобритании сможет это сделать за 1500 евро.

Лондон. Фото: www.flickr.com

Париж

А в столице Франции эта цифра увеличивается еще на сотню: стоимость съемной двухкомнатной квартиры составит уже 1600 евро.

Париж. Фото: www.flickr.com

Шанхай

За найм средней двухкомнатной квартиры в самом густонаселенном городе Китая платят в среднем 1700 евро.

Шанхай. Фото: www.flickr.com

Лос-Анжелес

Здесь в месяц за двухкомнатную квартиру платят более 1900 евро.

Лос-Анжелес. Фото: www.flickr.com

Токио

Примерно такая же цена - 1900 евро - в японской столице.

Токио. Фото: www.flickr.com

Цюрих

А вот в этом крупном швейцарском городе даже и не думайте договариваться о найме двухкомнатной квартиры, если вы не сможете ежемесячно платить 2000 евро.

Цюрих. Фото: www.flickr.com

Нью-Йорк

Здесь одна из самых высоких в мире цен на жилье. Вы не поверите, но стоимость найма двухкомнатной квартиры - примерно 3400 евро в месяц!

Нью-Йорк. Фото: www.flickr.com

Источник: Business Insider