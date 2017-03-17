Что, где, почем: сравниваем цены съемных двухкомнатных квартир в разных городах мира

В Таллинне двухкомнатную квартиру можно снять за 400-500 евро, пишет Kodu. А сколько денег - в пересчете на евро - придется выложить за подобную квартиру, например, в Лондоне, Мюнхене или Нью-Йорке?
Касабланка
В самом большом городе Марокко за двухкомнатную квартиру придется заплатить примерно 760 евро в месяц.
Касабланка. Фото: www.flickr.com
Мюнхен
Съемная двухкомнатная квартира в этом крупном немецком городе обойдется дороже одной тысячи евро!
Мюнхен. Фото: www.flickr.com
Ванкувер
В этом городе на западном побережье Канады средняя цена двухкомнатной квартиры - 1300 евро.
Ванкувер. Фото: www.flickr.com
Лондон
Желающий снять двухкомнатную квартиру в столице Великобритании сможет это сделать за 1500 евро.
Лондон. Фото: www.flickr.com
Париж
А в столице Франции эта цифра увеличивается еще на сотню: стоимость съемной двухкомнатной квартиры составит уже 1600 евро.
Париж. Фото: www.flickr.com
Шанхай
За найм средней двухкомнатной квартиры в самом густонаселенном городе Китая платят в среднем 1700 евро.
Шанхай. Фото: www.flickr.com
Лос-Анжелес
Здесь в месяц за двухкомнатную квартиру платят более 1900 евро.
Лос-Анжелес. Фото: www.flickr.com
Токио
Примерно такая же цена - 1900 евро - в японской столице.
Токио. Фото: www.flickr.com
Цюрих
А вот в этом крупном швейцарском городе даже и не думайте договариваться о найме двухкомнатной квартиры, если вы не сможете ежемесячно платить 2000 евро.
Цюрих. Фото: www.flickr.com
Нью-Йорк
Здесь одна из самых высоких в мире цен на жилье. Вы не поверите, но стоимость найма двухкомнатной квартиры - примерно 3400 евро в месяц!
Нью-Йорк. Фото: www.flickr.com
Источник: Business Insider