США: наше терпение в отношении Северной Кореи лопнуло

По словам Тиллерсона, взвешиваются все возможности – в том числе дипломатические, экономические и военные меры.

“Конечно, мы не хотим, чтобы дело дошло до военного конфликта, - сказал министр в ответ на просьбу уточнить. – Но если исходящая из их программы вооружения опасность достигнет уровня, который потребует от нас вмешательства – эта возможность рассматривается”, - добавил он.