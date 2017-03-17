США: наше терпение в отношении Северной Кореи лопнуло
17. март 2017 11:41
Министр иностранных дел США Рекс Тиллерсон заявил, находясь с визитом в Южной Корее, что стратегическое терпение Вашингтона по отношению к тоталитарной Северной Корее лопнуло.
По словам Тиллерсона, взвешиваются все возможности – в том числе дипломатические, экономические и военные меры.
“Конечно, мы не хотим, чтобы дело дошло до военного конфликта, - сказал министр в ответ на просьбу уточнить. – Но если исходящая из их программы вооружения опасность достигнет уровня, который потребует от нас вмешательства – эта возможность рассматривается”, - добавил он.