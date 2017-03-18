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Новинки от Лоры Эшли: много фотографий красивых весенних интерьеров

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: pufikhomes.com

История бренда Laura Ashley началась еще в 1953 году, когда домохозяйка Лаура Маунтни вместе со своим мужем Бернардом Эшли открыла маленький магазинчик.

Только что в продаже появилась свежая, романтичная, солнечная, цветочная, в общем, прекрасная во всех смыслах новая коллекция Laura Ashley "Весна-Лето 2017". Шторы, покрывала, люстры, посуда, подушки... Да много чего еще. С недавних пор фирменный магазин бренда открыт и в Таллинне.

Фото: pufikhomes.com

Остальные фотографии с весенним настроением смотрим ЗДЕСЬ.

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