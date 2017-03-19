Киев намерен ввести санкции против посетивших Крым европейских политиков

«СБУ должна подготовить и подать на рассмотрение в СНБО перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым», — сказал Турчинов, сообщает Газета.ru.

По его словам, проверке также подлежит информация о посещении Крыма гражданами Украины. В случае если информация подтвердится, то против них будут открыты уголовные производства.