От нападения пациента психиатрии в Валгаской больнице пострадали 12 человек

В воскресенье вечером в Валгаской больнице пациент отделения психиатрии напал на людей. Пострадали 12 человек.
Находившийся в изоляторе пациент напал на сотрудников больницы между 22 и 23 часами. В результате нападения пострадали 12 человек, которым сразу оказали помощь. По окончании дежурства сотрудников отпустили домой.
Вмешавшаяся полиция успокоила пациента, он госпитализирован в психиатрическую клинику Тартуского университета.
Глава больницы Марек Сеэр сказал BNS, что в числе пострадавших есть и пациенты больницы. По словам Сеэра, травмы заключаются преимущественно в сотрясениях головы и ссадинах.
Валгаская больница сожалеет о произошедшем. Руководство больницы благодарит сотрудников больницы и полицию, которые своим умелым вмешательством быстро взяли ситуацию под контроль. Инцидентом занимается полиция.
«Сейчас ситуация для пациентов и сотрудников больницы спокойная, никто не находится в опасности, в больнице продолжается обычная работа», - сказал глава больницы Марек Сеэр.