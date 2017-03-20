От нападения пациента психиатрии в Валгаской больнице пострадали 12 человек

Находившийся в изоляторе пациент напал на сотрудников больницы между 22 и 23 часами. В результате нападения пострадали 12 человек, которым сразу оказали помощь. По окончании дежурства сотрудников отпустили домой.

Вмешавшаяся полиция успокоила пациента, он госпитализирован в психиатрическую клинику Тартуского университета.

Глава больницы Марек Сеэр сказал BNS, что в числе пострадавших есть и пациенты больницы. По словам Сеэра, травмы заключаются преимущественно в сотрясениях головы и ссадинах.

Валгаская больница сожалеет о произошедшем. Руководство больницы благодарит сотрудников больницы и полицию, которые своим умелым вмешательством быстро взяли ситуацию под контроль. Инцидентом занимается полиция.

«Сейчас ситуация для пациентов и сотрудников больницы спокойная, никто не находится в опасности, в больнице продолжается обычная работа», - сказал глава больницы Марек Сеэр.