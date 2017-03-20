Русскоязычные молодые люди смогут летом пожить в эстонских семьях

Обучение в семье – хорошо работающий метод, позволяющий ближе познакомить с эстонской культурой проживающих в Эстонии детей, подростков и молодых людей от 7 до 19 лет, для которых эстонский язык не является родным, а также обеспечить им возможности для практики эстонского языка и установления контактов со своими сверстниками, для которых эстонский язык является родным.

В результате проведенного конкурса проектов были отобраны три проекта. Таким образом, Таллиннская Паэская гимназия организует в этом году для 10 своих учеников обучение в семьях, проживающих в Харьюмаа, в волости Раэ. НКО «Volonta» и НКО «Veeda vaheaeg Võrumaal» обеспечат обучение в семьях Вырумаа для 111 молодых людей из Ида-Вирумаа.

По словам руководителя сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яны Тонди, обучение в семье дает возможность учиться не так, как на уроке языка, и использовать язык постоянно, причем в различных ситуациях. «Проживая в деревенской семье, молодой человек испытает на себе иной уклад жизни. Он увидит такие места, куда не попадешь туристом, а также наладит отношения со сверстниками».

Молодые люди будут прибывать для семейного обучения по сменам, по 5-8 человек за раз, но расселять их будут по разным семьям. На протяжении десятидневного проекта должно быть устроено не менее двух совместных мероприятий, молодые люди будут также встречаться во время экскурсий и совместной деятельности, например, в мастерских рукоделия или на общих спортивных днях.

Большинство молодых людей будут жить в эстонских семьях летом; первые смены пройдут уже в начале июня, а последние – в октябре. В сентябрьские и октябрьские смены школьники должны будут ходить днем в школу, а вечером посещать кружки по интересам.

Дотация на обучение эстонскому языку и культуре в семьях составляет 45 000 евро. Контактные данные организаторов обучения в семьях размещены на домашней странице Фонда интеграции.

Организация обучения эстонскому языку и культуре в семьях и проектных лагерях финансируется Министерством культуры из государственных бюджетных средств.

Фонд интеграции поддерживает обучение эстонскому языку и культуре в семьях и лагерях с 1998 года; этим обучением было охвачено около 20 000 детей, подростков и молодых людей из различных мест Эстонии.