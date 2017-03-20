В конгрессе начались слушания о вмешательстве России в выборы в США

В публичных слушаниях, прямую трансляцию которых ведет телеканал CNN , принимают участие директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми и директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майкл Роджерс.

В своем вступительном слове Коми официально признал, что ФБР расследует попытки российского государства вмешаться в президентскую кампанию 2016 года. Это расследование, по его словам, включает в себя изучение информации о возможных контактах представителей Трампа с российскими чиновниками во время избирательной кампании.

В это же время глава ФБР отметил, что американское законодательство запрещает ему раскрыть детали в публичном пространстве, потому что расследование не завершено. Именно по этой причине, добавил Коми, он не может назвать имена американских чиновников и политиков, чью деятельность расследуют следователи ФБР.

Кремль считает слушания в конгрессе США, посвященные "вмешательству" России в президентские выборы в этой стране, внутренним делом Соединенных Штатов. "Это внутриамериканские дела, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Наше отношение в целом к этой истерике хорошо известно, добавить нам нечего".

ФБР и АНБ опровергли информацию о вмешательстве российских хакеров в подсчет голосов на президентских выборах

Председатель специального комитета палаты представителей конгресса США по разведке республиканец Девин Нуньес попросил директора АНБ Майкла Роджерса подтвердить или опровергнуть информацию о том, что хакеры, действовавшие по поручению Кремля, непосредственно повлияли на подсчет голосов на выборах президента США 2016 года.

В ответ на это Роджерс подчеркнул, что АНБ является ведомством внешней, а не внутренней разведки и поэтому может не обладать самой точной информацией, касающейся внутренних процессов американской политики.

Нуньес конкретно спросил у Роджерса, известно ли ему о вмешательстве российских хакеров в подсчет голосов в штатах Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Флорида, Северная Каролина и Огайо. "Нет", - сказал директор АНБ. Такой же лаконичный ответ на этот же вопрос дал и глава ФБР Коми.

Директор ФБР не подтвердил обвинения в прослушке Трампа в адрес Обамы

Член комитета по разведке палаты представителей США демократ Адам Шифф попросил директора ФБР прокомментировать сообщения в соцсети Twitter от имени президента Трампа, в которых глава государства напрямую обвинил администрацию Барака Обамы в том, что она прослушивала его во время избирательной кампании.

"У меня нет никакой информации, подтверждающей эти твиты. Мы изучили этот вопрос внимательно внутри ФБР. Министерство юстиции попросило меня заявить здесь, что оно пришло к аналогичному выводу. У Минюста США также нет сведений, которые могли бы подтвердить содержимое этих твитов", - заявил Коми.

Шифф, в свою очередь, напомнил директору ФБР, что ранее Трамп обвинил представителей администрации Обамы в маккартизме. В этой связи парламентарий поинтересовался у Коми, известно ли ему о проявлениях маккартизма в предыдущей администрации Белого дома и в самом ФБР.