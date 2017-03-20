В конгрессе начались слушания о вмешательстве России в выборы в США

В комитете по разведке палаты представителей США начались слушания, посвященные вмешательству России в президентские выборы США, хакерским атакам на серверы Демократической партии, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Кремль, связям команды президента Дональда Трампа с Москвой и прослушке Трампа во время избирательной кампании, о которой заявил ранее сам глава государства, обвинив в этом администрацию Барака Обамы.
В публичных слушаниях, прямую трансляцию которых ведет телеканал CNN, принимают участие директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми и директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майкл Роджерс.
В своем вступительном слове Коми официально признал, что ФБР расследует попытки российского государства вмешаться в президентскую кампанию 2016 года. Это расследование, по его словам, включает в себя изучение информации о возможных контактах представителей Трампа с российскими чиновниками во время избирательной кампании.
В это же время глава ФБР отметил, что американское законодательство запрещает ему раскрыть детали в публичном пространстве, потому что расследование не завершено. Именно по этой причине, добавил Коми, он не может назвать имена американских чиновников и политиков, чью деятельность расследуют следователи ФБР.
Кремль считает слушания в конгрессе США, посвященные "вмешательству" России в президентские выборы в этой стране, внутренним делом Соединенных Штатов. "Это внутриамериканские дела, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Наше отношение в целом к этой истерике хорошо известно, добавить нам нечего".
ФБР и АНБ опровергли информацию о вмешательстве российских хакеров в подсчет голосов на президентских выборах
Председатель специального комитета палаты представителей конгресса США по разведке республиканец Девин Нуньес попросил директора АНБ Майкла Роджерса подтвердить или опровергнуть информацию о том, что хакеры, действовавшие по поручению Кремля, непосредственно повлияли на подсчет голосов на выборах президента США 2016 года.
В ответ на это Роджерс подчеркнул, что АНБ является ведомством внешней, а не внутренней разведки и поэтому может не обладать самой точной информацией, касающейся внутренних процессов американской политики.
Нуньес конкретно спросил у Роджерса, известно ли ему о вмешательстве российских хакеров в подсчет голосов в штатах Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Флорида, Северная Каролина и Огайо. "Нет", - сказал директор АНБ. Такой же лаконичный ответ на этот же вопрос дал и глава ФБР Коми.
Директор ФБР не подтвердил обвинения в прослушке Трампа в адрес Обамы
Член комитета по разведке палаты представителей США демократ Адам Шифф попросил директора ФБР прокомментировать сообщения в соцсети Twitter от имени президента Трампа, в которых глава государства напрямую обвинил администрацию Барака Обамы в том, что она прослушивала его во время избирательной кампании.
"У меня нет никакой информации, подтверждающей эти твиты. Мы изучили этот вопрос внимательно внутри ФБР. Министерство юстиции попросило меня заявить здесь, что оно пришло к аналогичному выводу. У Минюста США также нет сведений, которые могли бы подтвердить содержимое этих твитов", - заявил Коми.
Шифф, в свою очередь, напомнил директору ФБР, что ранее Трамп обвинил представителей администрации Обамы в маккартизме. В этой связи парламентарий поинтересовался у Коми, известно ли ему о проявлениях маккартизма в предыдущей администрации Белого дома и в самом ФБР.
"Я не буду пытаться охарактеризовать само содержание твитов. Все, что я могу вам сказать: у нас нет никакой информации, подтверждающей их правдивость", - подчеркнул Коми. В то же время он отметил, что для организации прослушки необходимо наличие соответствующего разрешения судьи, без которого "ни один президент США не может организовать прослушку в одностороннем порядке".
Как писали ранее американские СМИ, задолго до слушаний в конгрессе Коми обратился в Минюст США с просьбой опровергнуть заявления Трампа о том, что его разговоры прослушивались администрацией Обамы. Об этом сообщала газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
По словам источников, Коми направил запрос в Минюст США сразу же после публикации твита Трампа. Он указал, что подобные заявления накладывают на ФБР подозрения в нарушении закона. Однако Минюст никак не отреагировал на обращение Коми, говорилось в статье.
ФБР заявило о сговоре Кремля и WikiLeaks при взломе серверов Демократической партии США
Отвечая на вопросы, директор ФБР подтвердил, что его ведомство располагает доказательствами причастности российских хакеров к взломам нескольких организаций на территории США, включая Демократическую партию.
"Кроме того, русскими была предпринята попытка замаскировать взлом Демократической партии США, используя, в частности, WikiLeaks для публикации похищенных документов. Не так ли?" - задал Шифф вопрос главе ФБР. "Безусловно, это попытка замести следы и не публиковать материалы от своего имени", - ответил Коми.
Отметим, что во время слушаний американскими конгрессменами неоднократно упоминалось имя главы "Роснефти" Игоря Сечина, которого на Капитолийском холме назвали "вторым по влиятельности человеком в России", "близким другом Владимира Путина" и, "возможно, бывшим агентом КГБ".
Накануне председатель специального комитета палаты представителей конгресса США по разведке республиканец Девин Нуньес заявил, что его комитет не нашел доказательств сговора или взаимодействия между людьми из предвыборного штаба Дональда Трампа и представителями российских властей в прошлом году.
Он также сообщил, что комитет выявил "одно преступление", которое заключалось в утечке информации о переговорах советника президента Дональда Трампа Майкла Флинна с послом России в США. Флинн в итоге подал в отставку после того, как предоставил руководству, включая вице-президента Пенса, неверную информацию о своих контактах с послом Сергеем Кисляком. Конгрессмен указал, что комитет пытается установить, не была ли допущена утечка данных других чиновников.
Ранее старший демократ комитета Адам Шифф заметил, что на слушаниях 20 марта, которые будут посвящены приписываемому Москве вмешательству в американские выборы, вопрос о прослушке телефонов предвыборного штаба Трампа в небоскребе в Нью-Йорке конгрессмены зададут директору Федерального бюро расследований Джеймсу Коми.
О том, что его телефоны прослушивала администрация Барака Обамы, ранее заявлял президент Дональд Трамп. Нуньес и другие республиканцы сомневались в этом, требуя предоставить доказательства. В интервью Fox News Нуньес указал, что так и не получил от Минюста доказательств прослушки.
В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа. РФ неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Трампа регулярно общались с представителями российской разведки, в Кремле назвали не опирающимися на факты.
Еще до того, как в комитете по разведке палаты представителей США начались слушания, американские журналисты отмечали, что сотрудники комитета по разведке потратили несколько недель на тщательное изучение необработанных разведданных.
Это данные, которые позволили предыдущей администрации Белого дома прийти к выводу, что Россия вмешивалась в выборы, отмечали журналисты The New York TImes. При этом сенаторам еще необходимо получить доступ к гораздо более политически ангажированной информации - "данным о контактах между россиянами и помощниками президента Трампа". Именно эти вопросы американские парламентарии и зададут Коми и Роджерсу, говорилось в материале, который цитирует InoPressa.