Эстонские мобильные операторы могут повысить цены

«Чем больше предприятие становится, тем меньше фирм становится, отсюда и рост цен. Поэтому во многих соседних странах Департамент конкуренции не одобряет подобные сделки», - говорит Виркебау.

Сделку по покупке должны одобрить как финский, так и эстонский Департамент конкуренции, сообщает ERR.

20 марта 2017 года Elisa заключила сделку с компанией Santa Monica Networks, которая специализируется на защищенных сетевых решениях и центрах обработки данных. В соответствии с этой сделкой Elisa перенимает деятельность Santa Monica в Финляндии и Эстонии.

Доход от продаж в Santa Monica Networks в 2016 году составил 44 миллионов евро и EBIT около 3 миллионов евро. Персонал компании в Эстонии насчитывает 73, а в Финляндии – 36 человека.