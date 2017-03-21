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Эстонские мобильные операторы могут повысить цены

Rus.Postimees.ee
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Tele2. | ФОТО: Tairo Lutter

Конкуренты Elisa - Telia и Tele 2 — не боятся изменений на рынке в связи со вчерашней сделкой о покупке. В то же время руководитель Tele 2 Арго Виркебау утверждает, что расширение одной компании может привести к росту цен.

«Чем больше предприятие становится, тем меньше фирм становится, отсюда и рост цен. Поэтому во многих соседних странах Департамент конкуренции не одобряет подобные сделки», - говорит Виркебау.

Сделку по покупке должны одобрить как финский, так и эстонский Департамент конкуренции, сообщает ERR.

20 марта 2017 года Elisa заключила сделку с компанией Santa Monica Networks, которая специализируется на защищенных сетевых решениях и центрах обработки данных. В соответствии с этой сделкой Elisa перенимает деятельность Santa Monica в Финляндии и Эстонии.

Доход от продаж в Santa Monica Networks в 2016 году составил 44 миллионов евро и EBIT около 3 миллионов евро. Персонал компании в Эстонии насчитывает 73, а в Финляндии – 36 человека.

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