Квартиросъемщик с детьми или домашним животным? Живите под елкой!

«Семьям с детьми и домашними животными всегда было сложнее найти съемную квартиру. В последние годы львиная доля арендодателей являются не собственниками пустующих квартир, а представляют собой инвесторов в арендный бизнес, которые по умолчанию еще больше ужесточили правила», – говорит партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

«Каждый владелец имущества хочет, чтобы в руках нанимателя оно сохранилось как можно лучше и чтобы риски были низкими. Доминирующие сегодня на рынке инвесторы высчитывают рентабельность найма вместе с амортизацией значительно точнее, а маленьких детей и домашних животных из-за возможного нанесения повреждений считают потенциальным источником дополнительных расходов».

«Я вполне понимаю, что съемщик с тремя собаками может выглядеть пугающе, но автоматически исключать из числа потенциальных нанимателей мать с двумя детьми -крайне несправедливо с точки зрения гуманности», – сказал Сооман.

По его словам, одним из решений является ведение диалога с владельцем имущества о том, каковы должны быть гарантии, которые бы его удовлетворили. «Найти общий язык с инвесторами на самом деле не столь уж сложно, поскольку речь идет о деньгах», – добавил он.