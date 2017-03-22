Reuters: обнаруженные в Греции письма со взрывчаткой были адресованы в ЕЦБ и главам ЕСМ и Еврогруппы

По словам собеседников агентства, бомбы предназначались главе Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) Клаусу Реглингу и председателю Еврогруппы Йеруну Дейсселблуму. Отмечается, что эти европейские институты принимают участие в программах помощи Греции, пострадавшей от финансового кризиса, передает NEWSru.

Ранее сообщалось, что в понедельник греческая полиция обнаружила на почте восемь подозрительных посылок, которые были адресованы жителям разных стран Евросоюза. «Они (посылки) были отправлены в восемь разных стран», - заявил один из источников. Пакеты со взрывчаткой, найденные в центральном отделении почты в Крионери, сразу же направили на экспертизу в криминалистическую лабораторию.

Напомним, взрывчатка содержалась в пакете, поступившем на прошлой неделе в Минфин Германии. 15 марта из-за подозрительной посылки, адресованной министру финансов ФРГ Вольфгангу Шойбле, была проведена эвакуация из здания финансового ведомства.

Специалисты, изучив содержимое пакета, выяснили, что в коробке находились взрыватель и смесь, используемая для производства пиротехнических средств, которая должна была взорваться при вскрытии посылки. В качестве отправителя был указан заместитель председателя греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Адонис Георгиадис. Политик заявил, что террористы воспользовались его именем. Правоохранительные органы начали расследование по факту инцидента.

На следующий день посылка со взрывчаткой была доставлена в парижское представительство Международного валютного фонда. Пакет взорвался в руках у одной из сотрудниц. В результате женщина получила ожоги рук и лица.

В ноябре 2010 года греческая анархистская террористическая организация «Заговор огненных ячеек» рассылала посылки со взрывчаткой в посольства, расположенные в Афинах, а также иностранным лидерам, в том числе канцлеру Германии Ангеле Меркель. Некоторые члены группировки были арестованы и осуждены.