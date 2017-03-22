В Юлемисте Сити построят самый большой многоэтажный гараж в Эстонии

Сегодня девелопер Юлемисте Сити Mainor Ülemiste и строительная фирма Nordecon Betoon заключили договор стоимостью четыре млн евро на строительство многоэтажного гаража.
На первом этапе строительства, по поводу которого подписан договор, будет построено 430 мест для автомобилей. Полный объем гаража - 1000 мест.
Новый гараж расположится в стенах бывшего механико-монтажного цеха № 17 завода "Двигатель". Рядом, в таких же бывших цехах, уже открыт новый гурмэ-ресторан Juur и скоро заработает спортивный клуб MyFitness.
Фото: mainorulemiste.ee
Историческое заводское здание будет достроено до пяти этажей, и размер его площади увеличится до 14 000 квадратных метров. Рядом строится вторая очередь офисного здания Öpiku maja - самого большого офиса в Эстонии. По планам, гараж должен быть сдан в эксплуатацию раньше готовности Öpiku maja - во второй половине 2018 года.