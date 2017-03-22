В Юлемисте Сити построят самый большой многоэтажный гараж в Эстонии

На первом этапе строительства, по поводу которого подписан договор, будет построено 430 мест для автомобилей. Полный объем гаража - 1000 мест.

Новый гараж расположится в стенах бывшего механико-монтажного цеха № 17 завода "Двигатель". Рядом, в таких же бывших цехах, уже открыт новый гурмэ-ресторан Juur и скоро заработает спортивный клуб MyFitness.

Фото: mainorulemiste.ee

Историческое заводское здание будет достроено до пяти этажей, и размер его площади увеличится до 14 000 квадратных метров. Рядом строится вторая очередь офисного здания Öpiku maja - самого большого офиса в Эстонии. По планам, гараж должен быть сдан в эксплуатацию раньше готовности Öpiku maja - во второй половине 2018 года.